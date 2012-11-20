Кто должен был встретиться с послом США. Газета о скандале в парламенте Армении

20 ноября 2012

О скандале в Национальном собрании, который произошел 19 ноября, пишет газета «168 жам».

По данным издания, между председателем парламентской комиссии по международным отношениям Артаком Закаряном, послом США в Армении Джоном Хефферном и ответственного по политическим вопросам посольства США Кристофером Андерсеном была предварительная договоренность о встрече. Когда делегация, возглавляемая послом США, прибыла в Национальное собрание, выяснилось, что Артак Закарян находится за пределами Армении.

Из службы протокола НС позвонили Закаряну, который сообщил о смерти своей бабушки, и о том, что он уже более 10 дней находится в Нагорном Карабахе.

«В Национальном собрании стали в скором порядке искать замену Артаку Закаряну. Поначалу решили, чтобы посла принял зампред парламента Эдуард Шармазанов, но выяснилось, что в Национальном собрании его нет. За спасение ситуации взялся другой заместитель председателя Эрмине Нагдалян, которая также является руководителем группы дружбы Армения-США. В конце концов, встреча состоялась», - пишет «168 жам».

В беседе с корреспондентом издания Артак Закарян опроверг информацию о том, что имел договоренность о встрече с послом.

«Сообщивший вам это сказал полную глупость», - подчеркнул Закарян. Он утверждает, что встреча должна была состояться с Эрмине Нагдалян.

«Интересно, если изначально встреча была назначена не с Закаряном, а с Эрмине Нагдалян, откуда Закарян знал о ней, будучи в Карабахе? Пытаясь продемонстрировать свою неосведомленность о скандале, Закарян поинтересовался, состоялась ли встреча с Нагдалян. Между тем, Артак Закарян мог сказать, что он, действительно, забыл о назначенной встрече. Правда, случившееся не имеет оправдания с точки зрения этики, но хотя бы можно быть честнее», - отмечает автор статьи.