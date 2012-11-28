Наемники не имеют права вмешиваться в дела Армении - Минохраны природы

28 ноября 2012

Министерство охраны природы Армении считает, что представитель офиса Фонда природы Кавказа в Армении Арман Вермишян и Директор армянского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF) Карен Манвелян превысили свои полномочия, они «являются агентами этих организаций, нанятые последними сотрудники, и не наделены полномочиями пересмотра отношений между этими организациями и министерством».

Об этом говорится в комментарии министерства заявлений представителей отмеченных организаций.

Напомним, Всемирный фонд дикой природы и Фонд природы Кавказа прекращают финансирование Хосровского заповедника. Арман Вермишян заявил: «Конкурс на пустое место директора Хосровского заповедника прошел с нарушениями и в результате победил Габриел Погосян, не имеющий высшего образования и не соответствующий этой должности».

«В ближайшее время министерство, вне зависимости от дальнейшего развития событий в связи с конкурсом, представит соответствующее заявление, расценив сделанные заявления неудачной попыткой вмешаться во внутренние дела министерства».

В соцсети Фейсбук сообщение министерства прокомментировала эколог Сильва Адамян.

«Общество напоминает Вам, что вас, господин министр, общество не выбирало и вы выполняете свою миссию, я бы сказала - выполняете капризы нашей олигархической системы, и в этом случае и общество, и международные структуры недовольны вашей работой, так что общество требует: уходите, иначе мы будет вынужденные написать в центральные офисы международных структур, и вы увидите все вытекающие из этого последствия».