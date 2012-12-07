Гюмри потерял свое архитектурное лицо. Спустя 24 года после землетрясения

7 декабря 2012

Архитектура второго по величине армянского города, современного Гюмри похожа на музыку, которую мы слушаем в Армении – музыку с арабскими мотивами, элементами поп-музыки и неграмотными выражениями. Город потерял свое архитектурное лицо, нет уже того стержня, вокруг которого строился Гюмри. Об этом в беседе с Epress.am заявил бывший главный архитектор Гюмри Рафик Петросян.

По его словам, после землетрясения 7 декабря 1988 года был нарушен архитектурный стиль, сформировавшийся еще в 1800-ые «из-за неорганизованности градостроительства».

«Построены здания из белого камня, стеклянные, создается негармоничная среда, которая указывает на непрофессиональность авторов. Гюмри был человечнее со своей традиционной архитектурой, имел колорит. Теперь этого нет», - сказал Петросян.

Он рассказал о традиционной архитектуре Гюмри, формирование которой началось после 1834 года, город состоял из небольших районов. Та же архитектура использовалась в Карсе, в дальнейшем и в Горисе. Тогда началось строительство зданий из черного камня, с выпуклыми окнами. После прихода советской власти и до Отечественной войны крупных строительств не осуществляли, а построенные после войны здания были невзрачны, так как строящие их не решали архитектурных задач, здания строились для предоставления домов большому количеству людей в короткие сроки.

После землетрясения вопрос предоставления людям жилья тоже был основным. «В результате ни стиль не сохранился, ни нового архитектурного лица не создано, многие пришли на помощь – русские, узбеки и другие – каждый строил то, что хотел», - заявил архитектор.

Петросян уверен, что градостроительство должно создавать не только место жительства, но и среду, от которой зависит, как будут воспитаны живущие в ней люди. Сейчас в Гюмри есть молодые люди, которые, по его словам, пытаются сделать город красивее, например, при помощи граффити. Граффити встречаются на многих улицах города, в переходах, на стенах крупных зданий.

Главное фото с makenas.livejournal.com

Фото старого Гюмри предоставил Карен Назарян

Фото граффити Анны Барсегян