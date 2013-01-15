Памятнику Алиеву не место с Линкольном и Ганди – решение мексиканского суда

15 января 2013

Федеральный административный суд Мексики отклонил иск посольства Азербайджана в этой стране о сохранении памятника бывшему президенту Азербайджана Гейдару Алиеву, расположенного в одном из центральных парков Мехико. Об этом сообщает издание «Кроника».

Решение демонтировать и переместить памятник суд принял в ноябре прошлого года, а Федеральный суд оставил его в силе. Памятник был открыт 1 октября 2012 года, взамен посольство Азербайджана выделило $5 млн. на реставрацию парка.

Позднее группа правозащитников и активистов организовала акции протеста с требованием убрать огромный памятник. Они отмечали, что памятник диктатору не может находиться там, где расположены памятники Аврааму Линкольну, Махатме Ганди или национальным героям Мексики.

После акций протеста городские власти создали комиссию из 3 ученых, которые рассмотрели вопрос и заключили, что памятник должен быть перемещен в другое место. Посол Азербайджана Ильгар Мухтаров заявил, что в случае демонтажа памятника они могут закрыть посольство, разорвать дипломатические отношения и приостановить инвестиции в Мексику в размере $4 млрд.