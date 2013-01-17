Обвиняемый в трафикинге директор дома-интерната на свободе

17 января 2013

Освободили арестованного 3 октября 2012 года директора «Психоневрологического дома-интерната» в Варденисе Нвера Ованисяна, пишет газета «Жоховурд».

По данным издания, он вернулся на прежнее место работы. Ованисян обвиняется в присвоении 3100 литров бензина, выделенных дому-интернату, и трафикинге.

Согласно обвинению, с 16 мая по 18 сентября прошлого года он эксплуатировал 4 страдающих тяжелой болезнью пациентов на территории села Нижняя Шоржа Гегаркуникской области, заставляя их ухаживать за скотом дома-интерната и своих родственников.

«Но так как Ованисян является двоюродным братом зампреда правящей РПА Рубена Тадевосяна, последний все это время уговаривал лидера республиканцев Сержа Саргсяна разрешить Ованисяну вернуться к своей работе. В результате полиция закрыла дело за отсутствием состава преступления, Ованисян же вернулся в свой кабинет», - сообщает «Жоховурд».