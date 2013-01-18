«Он издает клич Тарзана». Воспитательница детсада утверждает, что не залепляла рот ребенка скотчем

18 января 2013

Воспитательница старшей группы ереванского детсада N106 залепила скотчем рот одного из детей. Об этом инциденте сообщили газете «Айкакан жаманак».

Издание отправило запрос в столичную мэрию, которая опровергла эту информацию. Корреспондент «АЖ» побеседовал с директором и воспитателем детсада. По словам директора Нелли Мартиросян, воспитатель только пригрозила залепить скотчем рот ребенка, однако не сделала этого, тем не менее, получив выговор.

Воспитатель Мирама Сарухановна также утверждает, что не реализовала угрозу.

«Никакого действия не было. И родитель не жаловался. Я не знаю, кто звонит, кто вредит. Я получила за это строгий выговор, меня наказали. Иногда этот ребенок, Рафаэль, так орет, издает клич Тарзана. Я не знаю, как эти слова вылетели из моего рта. Я сказала «Рафаэль, если будешь так кричать, посмотри, вот, здесь есть скотч»».

Корреспондент издания побеседовал и с матерью ребенка. Заявив, что в районную администрацию жалоба поступила от ее имени, однако она не является ее автором, мать Рафаэля поставила условие перед журналистом – либо сказать, кто сообщил газете о случившемся, либо разговор не состоится. Был осуществлен второй вариант.