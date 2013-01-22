Пассажиры рейса Москва-Ереван подрались в самолете. Зачинщика задержали

22 января 2013

Драка между пассажирами произошла в самолете авиакомпании S7, выполняющем рейс Москва-Ереван, сообщил РИА Новости очевидец.

Когда самолет готовился к посадке, на задних рядах салона произошел конфликт. Один из пассажиров отстегнулся, вскочил и ударил другого пассажира по лицу.

Стюардессы предложили всем успокоиться и занять свои места, однако ни на уговоры экипажа, ни на просьбы других пассажиров драчуны не реагировали.

Далее зачинщик конфликта стал задираться со всеми, кто делал ему замечания. Перед самой посадкой его уволокли в бизнес-класс, где никого не было, и там силой продержали до тех пор, пока после посадки на борт не поднялись правоохранители, которые его задержали.

Во время конфликта пассажиры просили стюардесс использовать электрошокер, однако те отказались.