Иск армянского бизнесмена удовлетворен. На имущество газеты «Жоховурд» наложен запрет

24 января 2013

Газета «Жоховурд» получила решение председателя суда общей юрисдикции о том, что на имущество газеты наложен запрет в размере 3 млн. драмов (более $7 тыс.). Дело в том, что 10 января «Ереванская птицефабрика» и ее владелец Хачик Хачатрян представили иск против «Жоховурд» и журналистки Соны Григорян. Владелец «Х-груп» Хачик Хачатрян считает, что одна из публикаций издания порочит его честь и достоинство. Он требует опубликовать опровержение и выплатить компенсацию в размере 3 млн. драмов.

«Жоховурд» представляет отмеченную публикацию.

«Согласно данным издания, государственная служба безопасности продуктов питания при министерстве сельского хозяйства оштрафовала владельца «Х-груп», «Водного мира», руководителя «Ереванской птицефабрики» (ЕПЦ), директора компании «Валенсиа» Хачика Хачатряна. Причина в том, что ЕПЦ реализовала на отечественном рынке просроченные яйца. Большое количество яиц пришлось на магазины Еревана и Гюмри. На днях доставляющим яйца водителям было дано указание о доставке товара в вечерние часы, чтобы не поднимать много шума. Мы побеседовали с Хачатряном, чтобы выяснить, что происходит на самом деле. «Вы провоцируете меня? У вас неверная информация, это исключено, такой проблемы нет и не может быть, завтра я еду в Ленинакан , можете приехать и посмотреть, где я продаю эти яйца, просроченных яиц у нас нет», - заявил Хачатрян. Между тем, официальные источники передают иную информацию».

«Жоховурд» напоминает, что тот же Хачик Хачатрян в ответ на не столь желательный вопрос заявил: «Ну, напиши, детка, напиши, я, наоборот, рад, что обо мне пишут, а то ни во что человека не ставите, как так можно. Детка, ты не журналист, ты проститутка, можешь написать и это». Издание подало в суд 28 декабря 2012 года и требует Хачатряна извиниться перед «Жоховурд» и журналисткой. Но в отличие от богача, газета требует только принести извинения.