Министр пристыдил соперника Сержа Саргсяна. Тот ответил

25 января 2013

Вместо того, чтобы выполнять свои прямые обязанности, министр образования и науки Армении Армен Ашотян занимается тем, что пишет посты в социальной сети «Facebook». Об этом на пресс-конференции 25 января заявил кандидат в президенты, лидер партии «Наследие» Раффи Ованнисян (на фото), комментируя заявление министра, согласно которому кандидат вчера совершил незаконные действия - провел агитацию в учебных заведениях.

«Вчера я всего лишь подарил библиотекам некоторых вузов книгу своего сына Карина Ованнисяна - три экземпляра на армянском, английском и турецком языках. Книга называется «Тень родословной». Это не агитация. Между тем, я бы хотел напомнить министру, что он сам является порождением политизированного вуза (Ашотян пришел в политику через студсовет Медуниверситета и республиканскую партию - ред.)», - отметил Ованнисян. По его словам, он обратился в свое время к министру образования и науки с просьбой предоставить ему возможность провести встречи со студентами, однако ему было отказано. Между тем, по мнению Ованнисяна, студенты - важная часть общества, которую также надо выслушать.

Отметим, что министр образования и науки, однопартиец кандидата в президенты, действующего главы государства Сержа Саргсяна Армен Ашотян на своей странице в социальной сети «Facebook» написал: «Уточнил в Педагогическом университете, что сегодня там имел место незаконный и печальный грустный инцидент. Кандидат в президенты Раффи Ованнисян провел предвыборную агитацию на территории учебного заведения. Человек, который ожидает от власти проведения законных выборов и равных возможностей, сам грубо нарушает закон. Доктору юридических наук, маяку демократии, приверженцу законности, и, наконец, политическому деятелю - ангелу, мягко говоря, не идет такой стиль работы. Надеюсь, что это не повторится».