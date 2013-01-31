Армянские олигархи стали платить меньше налогов

31 января 2013

Опубликованный комитетом по госдоходам Армении список первой тысячи налогоплательщиков и выплаченных ими налогов доказывает, что в Армении груз налогов лежит не на крупном бизнесе.

К такому заключение пришла газета «Айкакан жаманак». Аналитик издания Айк Геворгян отмечает, что по сравнению с 2011 годом первая десятка крупных налогоплательщиков увеличила выплаченные в 2012 году налоги только на 9.1%, а последняя десятка этого списка заплатила на 14% больше, чем в 2011 году.

«Иначе говоря, чем «меньше» налогоплательщик, тем больший налоговый груз на него лег», - считает Геворгян.

Он отмечает, что сократились налоги некоторых компаний, принадлежащих олигархам. В частности, в 2011 году компания «Мегамоторс», которую связывают с именем председателя комитета по госдоходам Гагика Хачатряна, выплатила 358 млн. драмов (порядка $895 тыс.), а в 2012 налог составил 205 млн. ($512 500). С именем Хачатряна связывают и компанию «Апейрон», которая заплатила в 2011 году 745 млн. (порядка $1 862 500), а в 2012 – 456 млн. драмов (около $1 140 000).

Одна из компаний лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, «Мульти груп», заплатила в 2011 году 375 млн. драмов (порядка $937 500), в 2012 году – 304 млн. ($760 000).

«Но это – ничто по сравнению с показателями другого предприятия Царукяна, Араратского цементного завода.

В 2011-2012 годах в Армении почти не было зафиксировано изменений объемов производства цемента. Но налоги, выплачиваемые «Арарат цементом» сократились – 667 миллионов драмов (примерно $1 667 500) вместо миллиарда», - отмечает автор статьи.

Второй цементный завод Армении, «Мика цемент» предпринимателя Михаила Багдасарова, заплатил в 2011 году 233 млн. драмов, а в 2012 – только 153 миллиона (порядка $382 500).

Налоги, выплаченные за производство цемента, фактически, сократились на 35%. «Но зафиксированное в объемах налогов производство цемента – детская игра по сравнению с показателями в производстве сахара. Единственная компания-производитель сахара в Армении «Лусастх Шугр», которая, как утверждает депутат Самвел Алексанян, не принадлежит ему (Алексанян заявляет, что весь бизнес, который связывают с его именем, принадлежит жене – ред.), произвела за 2011 год 54 тонны сахарного песка и выплатила налог на сумму 2.7 млрд. драмов. А в 2012 году то же предприятие произвело 50 тонн сахарного песка, выплатив всего 127 млн. драмов. То есть производство сахарного песка сократилось на 10%, а выплаченные налоги - в 21 раз. Кроме того, согласно официальным данным комитета по госдоходам, в «Лусастх Шугар» не работает даже 100 человек, между тем, посетив завод три года назад, Серж Саргсян заявил, что здесь работает 700 человек, и число сотрудников будет увеличиваться из года в год. Можно только гадать, что произошло в сфере производства сахарного песка», - пишет Айк Геворгян.

Отметим, что на первом месте в списке крупных налогоплательщиков «Зангезурский медно-молибденовый комбинат» (31.6 млрд. драмов), на втором – «Армросгазпром» (31 млрд.), на третьем – «К-Телеком» (21.6 млрд.), на четвертом – «Алекс Григ» (17.4 млрд.), на пятом – «Арментел» (11.4 млрд.).