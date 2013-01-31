Международных наблюдателей призывают покинуть Армению - акция

31 января 2013

Перед резиденцией ОБСЕ в Ереване состоялась акция протеста, участники которой требовали международных наблюдателей, приехавших для мониторинга президентских выборов 2013 года, покинуть Армению.

Демонстранты разместили перед зданием плакат с надписью «Это наша страна, не поддерживайте фальсификаторов, уезжайте!».

«Заявив, что выборы являются шагом вперед, международные наблюдатели легитимизируют режим, предоставляя им возможность применить силу в отношении народа», - в беседе с Epress.am заявила одна из организаторов акции Ани Кагинян.

Она напомнила, что кандидат в президенты Андриас Гукасян уже 10 дней проводит голодовку, однако ни один международный наблюдатель не обратил на это внимания и ни разу не навестил Гукасяна. Это, по ее словам, также является доказательством того, что наблюдатели подкуплены.

Другой участник акции Ваагн Минасян напомнил о президентских выборах 2008 года, отметив, что в некоторой степени ответственность за события 1 марта (силовой разгон мирной акции протеста, гибель 10 человек, арест сотен оппозиционеров – ред.) несут и наблюдатели.

Из здания вышел представитель ОБСЕ, чтобы сфотографировать демонстрантов. Корреспондент Epress.am попросил его представить мнение международной структуры об инициативе граждан Армении, усомнившихся в объективности наблюдателей. Однако молодой человек, приостановив съемку, сказал «no comment» («без комментариев») и вошел в здание.

Участники акции заявили, что их действия не будут прекращены из-за безразличия международной структуры.