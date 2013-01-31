Память о земляках-армянах приравнена к «поддержке фашистов». Баку травит писателя

31 января 2013

В Азербайджане развернулась кампания против писателя Акрама Айлисли (на фото) из-за фрагмента, опубликованного в декабрьском номере журнала «Дружба народов» романа «Каменные сны».

Роман посвящен проживавшим в Азербайджанской ССР армянам и предварен словами «Посвящается памяти земляков моих, оставивших после себя неоплаканную боль». В романе «Каменные сны» проводятся параллели между уничтожением армянского населения Агулиса в 1919 году и погромами армян в Сумгаите и Баку.

Акрам Айлисли - Народный писатель и заслуженный деятель искусств Азербайджана, кавалер высшего ордена Азербайджана «Истиглал» (2002) и ордена «Шохрат» за выдающиеся заслуги перед азербайджанской литературой.

Представители власти раскритиковали произведение Айлисли. По словам заместителя исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан» - депутата Мубариза Гурбанлы, если Акрам Айлисли хочет пройти путь Орхана Памука, то из него Памук не получится.

Парламентарий заявил, что если распространенные в прессе фрагменты произведения соответствуют оригиналу, то автор должен извиниться перед народом. «Сожалею, что Акрам Айлисли написал такое произведение и издал его на русском языке. Для чего он это писал? Для поддержки армянских фашистов, не отрицающих Ходжалинскую трагедию, заживо замуровывавших детей в газовых трубах и изгнавших более 250 тысяч азербайджанцев? Что хочет сказать азербайджанский писатель, написав такое произведение в то время, когда мы доводим до мировой общественности все это и ведем идеологическую борьбу с армянами? Хочет получить Нобелевскую премию как Орхан Памук? Хочет кому-то понравиться, искажая историю своего народа?», - сказал Гурбанлы.

Отметим, что 75-летний Айлисли в последний период выступает также с публичной критикой руководства страны. В интервью Объектив ТВ он заявил, например, что власть в Азербайджане деградирует из-за чиновников, не воспринимающих инакомыслия.

По его словам, власти годами продолжают наступление на интеллигенцию. Вначале власти «зажали» радикальную, а затем и всю остальную политическую оппозицию, а теперь очередь дошла до гражданского общества и интеллигенции.

«Однако в истории остаются только те, кто идет против попыток властей создать духовное болото, и это, в основном, ученые: гуманитарии, писатели, представители иных творческих профессий»,- сказал писатель.

10 лет назад, во время правления Гейдара Алиева, он был удостоен высшей награды страны - ордена «Истиглал». Есть у него за заслуги и другие правительственные награды, в том числе ордена и звания для бывших республик СССР. «Однако, я никогда не просил поощрений, давали - благодарил, не давали - считал естественной забывчивость власти. Психологическая суть власти не меняется», - сказал Айлисли.

«Нынешнему руководству страны не нужны мыслящие люди. В 21-м веке, в эпоху современных технологий и глобализации, власти Азербайджана повсюду плодят идолов, ищут и находят подхалимов и занимаются словоблудием. Подобное ведет к дебилизации общества», - сказал писатель.

Айлисли считает, что давление властей на драматурга Рустама Ибрагимбекова, профессора Рафика Алиева, и других учредителей Форума интеллигенции контрпродуктивно и не даст желаемого результата.