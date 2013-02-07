Вопрос о доносчиках в Армении вновь отложен в долгий ящик

7 февраля 2013

Обсуждение подписанного 18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге соглашения «О порядке пересмотра степени секретности засекреченных в период существования СССР сведений» в парламенте Армении 7 февраля вылилось в обсуждение невозможности принятия закона «о Люстрации».

Как отмечает Mardik.am,что депутаты «не поняли сути подписанного соглашения». Так, например, член фракции Дашнакцутюн Ваан Ованнисян поинтересовался, можно ли после подписания соглашения выяснить, например, кто «написал донос» на писателей Акселя Бакунца или Егише Чаренца?

Основной докладчик - первый заместитель начальника Службы национальной безопасности (правопреемник КГБ АССР - ред.) Ромик Арутюнян ответил, что информация о доносчиках «крайне засекреченная».

Оппозиционер Никол Пашинян поинтересовался, не помешает ли подписание этого соглашения принятию в Армении закона «О люстрации»? Замначальника СНБ ответил, что в соглашении не говорится о «Законе о люстрации», поскольку закон будет касаться только граждан РА.

Член фракции «Наследие» Александр Арзуманян считает, что армянская сторона должна иметь суверенное право рассекречивать на территории РА документы, касающиеся граждан РА. «Это соглашение подписывается не между секретными организациями, а между государствами, и правительство несет ответственность за него», - парировал СНБшник.

Содокладчик из фракции республиканцев Ширак Торосян заверил, что это соглашение не противоречит законодательству РА.