Кандидат в президенты передумал и обратится в Конституционный суд Армении

8 февраля 2013

Кандидат в президенты Паруйр Айрикян обратится в Конституционный суд. Об этом он сообщил «А1+».

В заявлении Айрикян отметит, чтобы выборы не переносили на другой день, если он будет в состоянии участвовать в дальнейшей кампании, а в случае, если он сделать этого все же не сможет, выборы будут перенесены только на 2 недели.

По словам проходящего постоперационный период кандидата, он намеревался заявить о самоотводе, однако не сделал этого, прислушавшись к совету своих единомышленников.

Ранее представитель предвыборного штаба Айрикяна Каро Егнукян не исключил вероятности того, что кандидат обратится в Конституционный суд. Егнукян напомнил, что в прошлый раз, когда Айрикян заявил о решении не обращаться в суд, он употребил слово «пока», однако не стал исключать такую вероятность.