2026 г. 3 июня, среда
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Больные ветрянкой армянские солдаты пришли на голосование в респираторных масках

Выборы президента Армении продолжаются. На избирательном участке 18/08 города Арарат проголосовали военнослужащие местной части, явившиеся в респираторных масках.

Выяснилось, что они больны ветрянкой, сообщает aravot.am. Члены комиссии были против того, чтобы журналист фотографировал военнослужащих, по их словам, «армянскому солдату не подобает так фотографироваться». Удалось зафиксировать только один кадр, так как присутствующие заставили военнослужащих снять маски.

Фото с aravot.am 

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