В президентских выборах победил армянский народ – Раффи Ованисян

19 февраля 2013

Лидер партии «Наследие» Раффи Ованисян ответит на вопросы своих сторонников на Площади Свободы в Ереване, митинг начнется в 17:00.

В полночь на встрече с журналистами Ованисян заявил, что на этих выборах никто не проиграл, проиграл только страх, а победил армянский народ. Уверенный в своей победе Ованисян сообщил, что через 5 лет он «не пойдет на переизбрание», вместо этого обеспечит справедливые и свободные выборы, а также «передаст власть новому поколению».

На странице Раффи Ованисяна в соцсети Фейсбук партия «Наследие» распространила сообщение, в котором, в частности, говорится: «Прошу не паниковать, не идти на участки, не поддаваться на провокации. Позиции Раффи Ованисяна крепки. В случае необходимости на местах помогут доверенные лица. Есть опасность, что некоторые силы попытаются организовать провокации и затмить победу Раффи. Помните о предвыборных событиях. Будьте бдительны и спокойны».

Кандидат от правящей Республиканской партии Армении Серж Саргсян, согласно предварительным результатам ЦИК, получил 861 тысяч 160 голосов, что составляет 58. 64% избирателей.

На втором месте лидер «Наследия» Раффи Ованисян – 539 тысяч 672 (36.75%), на третьем – экс-премьер Грант Багратян 31 643 (2.15%), четвертое место занял Паруйр Айрикян – 18 093 (1.23%). Андриас Гукасян набрал 8 328 голосов (0.57%), эпосовед Вардан Седракян – 6203 (0.42%), Арман Меликян – 3 516 (0.24%).