Серж Саргсян готов встретиться с «избранным президентом Армении»

20 февраля 2013

Президент Армении всегда выражал готовность встретиться со всеми политическими силами и их лидерами в случае необходимости. Об этом Panorama.am заявил пресс-секретарь главы государства Армен Арзуманян, комментируя предложение кандидата в президенты, лидера партии «Наследие», бывшего главы МИД (1991-1992) Раффи Ованнисяна Сержу Саргсяну провести публичную или частную встречу.

Арзуманян подчеркнул, что в случае с Раффи Ованнисяном исключений быть не могло, в особенности, поскольку речь идет о политическом деятеле, который по итогам выборов занял второе место (примерно 37%). «Президент и сейчас готов принять г-на Ованнисяна в любое удобное для него время, тем более, что есть необходимость в прояснении целей встречи, которые были озвучены в довольно непонятных формулировках г-на Ованнисяна».

Оценивая заявления лидера «Наследия», Арзуманян отметил, что все международные наблюдательские миссии констатировали, что «президентские выборы 2013 года были лучшими в 21-летней истории Республики Армении». «Это оценка осуществленной огромной работы, которая не может не воодушевлять. На этом фоне заявления г-на Ованнисяна, как минимум, вызывают недоумения».

Накануне кандидат Раффи Ованнисян провел встречу с журналистами и избирателями под открытым небом на площади «Свобода». Он заявил, что впервые за последние 20 лет армянский народ «в соотношении 80 к 20» одержал убедительную победу и никто не вправе эту победу отбирать. Политик призвал своего оппонента, действующего президента стать «первым главой государства, у которого хватит мужества, достоинства и национального сознания для того, чтобы признать победу народа, но этого не произошло». «Завтра в 17:00 мы соберемся тут - на площади «Свободы» на общенациональный митинг. Но до этого я призываю Сержа Саргсяна встретится со мной и передать власть народу», - заявил Ованнисян, добавив, что не ставит каких-либо предусловий. При этом Раффи Ованнисян подчеркнул: «Я бы очень хотел тут - на площади «Свобода» пожать руку Сержу Саргсяну и принять от него поздравления по случаю победы народа». Он отметил, что очень хочет прийти завтра на площадь и сообщить собравшимся, что у Сержа Саргсяна хватило мужества, национального и государственного мышления.

Он подчеркнул, что все те должностные лица - будь то президент или министр, кто признают свои ошибки до 17:00 завтрашнего дня «получат прощение народа, те же, кто не сделает этого, ответит». На вопрос означает ли формулировка «победа народа», что Ованнисян считает, что одержал победу на выборах, он ответил, что все прекрасно осознают, что опубликованные ЦИК результаты голосования «антиармянская антиарифметика». «Я часть народа и я заявляю, что выборы не отражали воли народа», - заявил кандидат, подчеркнув: «Я уже избран президентом Армении».