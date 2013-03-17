На площади Свободы в Ереване обсудили состав альтернативного правительства

17 марта 2013

В воскресенье на площади Свободы в Ереване стартовал ряд обсуждений Гражданского совета, который в основном будет затрагивать вопрос формирования альтернативного или теневого правительства.

Как и было объявлено в пятницу, первую встречу вел депутат от Армянского национального конгресса Никол Пашинян.

Несмотря на дождь, на момент начала мероприятия в 17:00 в центре Еревана собралось более 100 человек.

В начале выступления Пашинян заявил, что обсуждение похоже на совместное размышление вслух по поводу того, кто может войти в состав нового правительства. Он подчеркнул, что правом выбирать из произнесенных на площади имен и доверять ответственность в какой-то сфере тому или иному человеку владеет только избранный президент Раффи Ованисян.

В качестве цели обсуждений Пашинян отметил создание своеобразного кадрового банка, в котором будут задействованы не дискредитированные люди.

«Необходимо показать состав другого правительства, в результате чего станет очевидно его отличие от действующего», - отметил оппозиционер.

Соведущий Пашиняна востоковед Араик Арутюнян отметил, что хотя во многих странах есть теневое правительство, в случае Армении речь в основном о будущем правительстве.

Пашинян представил ряд предложений, отметив, что не совещался с включенными в этот список людьми.

Потенциал для работы в правительстве имеют, по мнению депутата, председатель гюмрийского клуба журналистов «Аспарез» Левон Барсегян, Ваан Тумасян, Ваан Хачатрян, председатель Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Артур Сакунц, а также бывший судья Паргев Оганян, Ашот Блеян, Давид Ованисян, Самвел Мартиросян, Хачатур Сукиасян, Вагаршак Арутюнян, Лилит Галстян, Давид Санасарян, Акоп Бадалян, Ваге Григорян, Мушег Шушанян.

Собравшиеся также озвучили имена, например, экс-кандидата в президенты, лидера партии «Свобода» Гранта Багратяна, депутата от АНК Левона Зурабяна, экс-кандидата Андриаса Гукасяна.

Никол Пашинян высказался и о звучащей обеспокоенности по поводу безопасности Нагорного Карабаха, которую некоторые аналитики связывают с активностью на площади Свободы.

«У Нагорного Карабаха есть избранный президент и боеспособная армия, огромная часть армяно-азербайджанского конфликта контролируется Нагорным Карабахом, и происходящие в Армении процессы не имеют и не могут иметь отношения к обороноспособности НКР», - заявил депутат.

Тем не менее, он, во избежание дополнительных потрясений, предложил Раффи Ованисяну не производить крупных кадровых реформ в министерстве обороны и назначить министром одного из замов последнего.