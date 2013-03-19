Брата Сержа Саргсяна избили в Москве – источник

19 марта 2013

Брат Сержа Саргсяна, бывший депутат, крупный предприниматель Сашик Саргсян находится в одной из московских больниц. Об этом со ссылкой на свои источники пишет газета «ЧИ».

Издание отмечает, что из-за своего поведения Сашик Саргсян оказался в центре внимания авторитетов Москвы.

«Поначалу соответствующие круги уважали Сашика Саргсяна, однако, по окончании застолья он чем-то провинился, в результате чего был избит. Как сообщают наши источники, Сашик Саргсян был в таком тяжелом состоянии, что его вынужденно отправили в больницу, врачи предложили ему остаться до выздоровления», - заключила «ЧИ».