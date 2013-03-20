Ветеран карабахской войны ответил на «угрозу» Сержа Саргсяна

20 марта 2013

На площади Свободы в Ереване состоялась четвертая встреча в рамках обсуждений Гражданского совета, темой которой стала структура альтернативного правительства. Открыл встречу объявивший на площади голодовку и оспаривающий официальные результаты президентских выборов лидер «Наследия» Раффи Ованисян, который заявил, что на митинге, намеченном на 22 марта, народ даст «занимающемуся арифметикой Баграмяну 26» достойный ответ и количеством, и качеством. На днях в интервью местным СМИ Серж Саргсян заявил: «В среднем в этих митингах, которые проходят на площади Свободы, принимают участие 3000 человек. Во-первых, у меня нет уверенности, что все они до последнего голосовали за Раффи Ованнисяна. И, во-вторых, хотя для нас крайне важно мнение каждого человека, но 3000 человек составляет 0,1% от числа наших граждан».

Сегодняшнюю встречу вели члены инициативной группы движения «Сардарапат» Гарегин Чугасзян и ветеран карабахской войны, командир батальона «Шуши» Жирайр Сефилян. Они рассказали о своих представлениях о создании правительства переходного периода и утверждения демократического порядка, чтобы произошла не только смена власти, но и смена системы.

Сефилян заявил, что сегодня стоит задача смены политического поколения на основе не возраста, а качества. По словам представителя «Сардарапата», лидер нового государства не должен быть раболепным, он должен служить народу, решения должны приниматься коллегиально, нужно предотвратить варианты, когда «революцию задумывают гении, совершают романтики, а ее плодами пользуются подлецы».

Сефилян высказался и об «угрозе», озвученной Сержом Саргсяном, о том, что если Раффи Ованисян создаст альтернативное правительство, правоохранительные органы воспользуются своими полномочиями для сохранения конституционного порядка.

«Это доказывает, что мы на верном пути. Он жестоко ошибается, если считает, что может напугать нас своими угрозами. Наоборот, он помогает нам всем понять, что это верный путь. Народ не только избрал Раффи Ованисяна президентом, но и приказал нам всем как можно скорее закрепить свой выбор», - сказал Сефилян.

Гарегин Чугасзян рассказал, как будет создаваться альтернативное правительство. Оно будет иметь три органа: координирующий совет, совет по содействию движения, который будет периодически созываться, и координирующие на местах советы – в районах и разных городах страны.

«Нужно создать инстанцию Конституционный совет справедливости по принципу переходной судебной власти, избирательную комиссию, которая будет выявлять фальсификации, не открывая избирательные урны, а публично подтверждая, что народ избрал Раффи Ованисяна. Третьим шагом станет легитимность власти, четвертым – устранение режима», - заключил Чугасзян.

Жирайр Сефилян, в свою очередь, добавил, что 9 апреля нужно рассматривать в качестве исходной точки, где начинается путь к новому государству, у властей, по его мнению, нет никаких ресурсов, чтобы чинить препятствия на этом пути.