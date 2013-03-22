Ереванский госуниверситет ответил на письмо студентов

22 марта 2013

Ереванский государственный университет отреагировал на письмо-требование студентов уволить помощника ректора Геворга Мелконяна.

«19 марта 2013 года руководитель аппарата ректора ЕГУ получил анонимную записку, озаглавленную «Требования молодежного движения», содержащую дезинформацию, угрозы, непонятные выражения и требования.

Снова заявляем, что Ереванский государственный университет, осознавая свою роль и миссию, последователен в защите прав сотрудников и студентов ЕГУ, и еще раз отмечает верность гражданским свободам и призывает воздержаться от препятствования естественной работе университета. Призываем молодых людей, организовавших акцию перед зданием университета, не портить зеленую зону и уважать работу отдела по озеленению ЕГУ», - говорится в заявлении.

Напомним, что студенты требовали уволить Мелконяна 19-22 марта, наказать всех, кто совершил незаконные действия в ходе бойкота занятий студентов, протестующих против фальсификаций на прошедших президентских выборах.

Студенты отметили, что невыполнение этого требования подтвердит бездействие ректора Арама Симоняна, и 25 марта студенты выдвинут новое требование – отставка Симоняна. В послании отмечается, что покинуть свой пост должен и председатель совета попечителей ЕГУ Серж Саргсян.

Письмо подписали порядка 5000 человек, студенты представляют не только ЕГУ.

«Можно предположить, что ректор не выполнит наше требование. В этом случае мы начнем обращаться в иностранные вузы, сотрудничающие с ЕГУ. Мы представим им реальные факты о стиле работы Ереванского университета», – об этом Epress.am сообщила студентка Шогакат Варданян. В качестве цели акции она отметила предотвращение превращения вузов в «партийные центры».

Геворг Мелконян организовывал ответные акции против бойкотирующих занятия, координируя действия студентов, которые становятся на ступенях у входа в учебное заведение и требуют демонстрантов покинуть территорию вуза. 27 февраля, после словесной перепалки с участниками акции, Мелконян, обратившись к участникам антиакции, сказал «ведите полк вперед, веди вперед ребят-ахалкалакцев».