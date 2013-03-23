Число иранских туристов сократилось из-за подорожания в сфере туристических услуг Армении

23 марта 2013

Согласно предварительным неофициальным оценкам, в 2013 году праздновать Новруз в Армении прибыли почти вдвое меньше иранцев, чем в 2012.

Такие оценки в беседе с газетой «Айкакан жаманак» представили частные лица из сферы туристических услуг. Если в прошлом году частные перевозчики требовали за поездку из Мегри в Ереван $200, причем тогда иранцы становились в очередь, теперь водители надеются получить всего $100-120 за ту же услугу. Кроме того, водители должны довольно долго ждать у таможни, чтобы набрать достаточное количество пассажиров.

В прошлом году число иранских туристов было настолько велико, что за аренду собственного дома на день они платили порядка $150, а теперь за эту сумму иранцы арендуют два дома. «АЖ» напоминает, что в прошлом году в эти дни в Армению прибыли порядка 15 тысяч туристов из Ирана.