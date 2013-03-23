2026 г. 3 июня, среда
Epress

Число иранских туристов сократилось из-за подорожания в сфере туристических услуг Армении

Согласно предварительным неофициальным оценкам, в 2013 году праздновать Новруз в Армении прибыли почти вдвое меньше иранцев, чем в 2012.

Такие оценки в беседе с газетой «Айкакан жаманак» представили частные лица из сферы туристических услуг. Если в прошлом году частные перевозчики требовали за поездку из Мегри в Ереван $200, причем тогда иранцы становились в очередь, теперь водители надеются получить всего $100-120 за ту же услугу. Кроме того, водители должны довольно долго ждать у таможни, чтобы набрать достаточное количество пассажиров.

В прошлом году число иранских туристов было настолько велико, что за аренду собственного дома на день они платили порядка $150, а теперь за эту сумму иранцы арендуют два дома. «АЖ» напоминает, что в прошлом году в эти дни в Армению прибыли порядка 15 тысяч туристов из Ирана.

Армения
Армянские власти обсуждают новый тариф на газ
Предыдущая

Армянские власти обсуждают новый тариф на газ

Активисты призывают Сержа Тангяна поддержать оппозиционное движение в Ереване
Следующая

Активисты призывают Сержа Тангяна поддержать оппозиционное движение в Ереване