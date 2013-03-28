Багдасаров и Царукян не договорились об «Армавиа»

28 марта 2013

Несмотря на заявление лидера «Процветающей Армении», олигарха Гагика Царукяна о нежелании покупать компанию «Армавиа», по данным газеты «Грапарак», он встречался с ее владельцем Микаелом Багдасаровым по инициативе последнего, однако стороны не пришли к согласию.

Издание попыталось выяснить у Багдасарова, о чем он говорил с Царукяном. «Грапарак» пишет, что, ответив на телефонный звонок, он очень дружелюбно сказал «Я вас слушаю», но узнав, что звонит журналист, сообщил, что не располагает временем, и выключил телефон.

«У предпринимателя, действительно, нет времени, потому что 12 апреля заканчивается срок лицензии «Армавиа», поле либерализируется, что, в свою очередь, может создать для него новые проблемы. Источники, близкие к авиации, исключают возможность достижения договоренности между Царукяном и Багдасаровым», - заключило издание.