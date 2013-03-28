Полиция опровергает информацию о выделении территории «Security dream» на праве собственности

28 марта 2013

Дорожная полиция Армении заявляет, что распространенная газетой «Жоховурд» информация о компании «Security dream» не соответствует действительности. Издание сообщило, что на сегодняшнем заседании правительства будет обсужден вопрос безвозмездного предоставления этой компании территории в 1100 кв.м., выданной полиции, и что «Security dream» принадлежит родственникам Сержа Саргсяна.

В сообщении полиции говорится, что «безвозмездное выделение территории не означает предоставление на праве собственности, территория предоставляется во временное пользование, как то - для установки и эксплуатации предусматриваемых отмеченным договором оборудований (с момента установки сдаются полиции и являются госсобственностью)».

В то же время ДП отмечает, что 70% штрафов за нарушения не являются прибылью компании с ограниченной ответственностью, ими выплачивается цена на предусмотренные договором товары и услуги.