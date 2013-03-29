Бывший прокурор знает, кто является королем Армении

29 марта 2013

О «серьезных причинах» для увольнения начальника отдела по делам преступлений общего характера при генеральной прокуратуре Сурика Парсамяна пишет газета «Жоховурд». По данным издания, прокурора уволили за то, что он обратился к своему товарищу по охоте, крупному предпринимателю, лидеру партии «Процветающая Армения» Гагику Царукяну словами «мой дорогой король», и когда соответствующие органы сообщили, куда положено, Парсамян распрощался со своей должностью.

В беседе с «Жоховурд» Парсамян опроверг эту информацию, отметив, что он уволен по собственному желанию.

«Я решил уйти, потому что работаю 37 лет и решил больше не работать. Я ушел на длительную служебную пенсию. У меня нет никаких проблем, я долгие годы работал со своим начальником, мы сохраняем хорошие отношения, и очень тепло расстались. Теперь мы хорошие друзья. Генеральный прокурор республики – родной мне человек, и останется им навсегда», - сказал Парсамян. Он подтвердил, что ходит на охоту с Царукяном, однако не называл его «дорогим королем».

«Это ложная информация, ничего подобного не было. У меня есть воспитание, я воспитанный человека и знаю, кто является королем, руководителем нашей страны, и пусть не распространяют подобную ложь», - заявил Парсамян.