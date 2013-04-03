У «Армавиа» не должно быть ничего, что можно продать – экономист

3 апреля 2013

«Армавиа» прекратила рейсы, компанию хотят продать, поэтому уже несколько месяцев не выплачивается зарплата и деньги поставщиков. Бывший премьер-министр Армении, депутат, экономист Грант Багратян высказался в Фейсбук об авиакомпании.

«Понятно, что невыплаченные суммы останутся компании. Но нужно понять: что значит продать «Армавиа»? Основные активы этой компании non tangible (нематериальны – ред.). То есть рейсы, рынок. А последние принадлежат государству. «Армавиа» когда-либо покупала их? Нет. Да, пусть продадут офисы, самолеты (если они есть). Но основные активы – права на полеты. Эти права принадлежат государству. Потенциальный рынок – 5-6 млн. пассажиропотока. Это, конечно, не Delta (110 млн. пассажиров), но полностью сопоставимо с «Аэрофлотом» десятилетней давности и вдвое превышает грузинский рынок.

Вообще, существуют 2 сферы бизнеса, которые приносят в Армении дополнительную ренту: авиация и телефонная связь. Дело в том, что в диаспоре живет больше армян, чем в Армении.

Итак, право на полеты принадлежит государству. Таким образом, отныне армянское правительство должно заявить, что возвращает себе право на полеты. У «Армавиа» не должно быть ничего, что можно продать, кроме ее офисов. Вот верное юридическое и экономическое решение», - пишет Багратян.

Экс-премьер напомнил, что в 1993 году, когда он возглавлял правительство, в авиации была проведена реформа, была разделена сфера деятельности авиаперевозчика и аэропорта. После этого, отмечает депутат, авиация была приведена в порядок, и предупреждает, что нельзя допускать их объединения.