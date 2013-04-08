«Террор в районах страны». От полиции требуют ответа в преддверии митинга в Ереване

8 апреля 2013

6 и 7 апреля активисты партии «Наследие» прикрепили на доску объявлений листовки, оповещающие о санкционированном мероприятии - инаугурации 9 апреля лидера партии, занявшего по официальным данным второе место на прошедших президентских выборах Раффи Ованисяна. Однако листовки были сорваны неизвестными.

Об этом сообщает штаб оспаривающего официальные результаты выборов Раффи Ованисяна.

В заявлении говорится, что 7 апреля активистам удалось заснять госномера следовавшего за ними автомобиля, а позднее они заметили, что это же авто припарковали у арабкирского отделения полиции, а его пассажиры, сорвавшие листовки, вошли в отделение.

Вечером того же дня активисты представили в арабкирское отделение сообщение о преступлении. «Нам также сообщили, что в районах полицейские ходят из дома в дом и терроризируют местное население, чтобы удержать людей от участия в митинге в Ереване.

Штаб Раффи Ованисяна требует от полиции выяснить, вовлечены ли ее представители в действия, направленные против граждан собственной страны, и если это подтвердится, незамедлительно призвать к ответственности преступников. Мы считаем обязанностью полиции следить за главенством закона, а не преследовать политических оппонентов правящей партии и ее руководителя», - заключают авторы заявления.