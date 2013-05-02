Президент Чечни рассказал, как спас певицу от «армянского позора»

2 мая 2013

С прошлого года в сети распространяется видео под названием «Кадыров об армянах», где глава Чечни Рамзан Кадыров на заседании правительства своей республики возмущенно рассказывает о том, как спас чеченскую певицу Хеду Хамзатову от замужества с армянином. Кадыров говорит на чеченском. Текст для Epress.am перевел пользователь Youtube wolf88.

Так, по словам чеченского лидера, Хамзатовой обещали участие в песенном конкурсе Евровидение и привезли в Ереван, где она должна была выйти замуж. Кадыров говорит, что потратил на «талантливую певицу кучу денег». «Я ей устраивал сольные концерты…Когда говорят «сольный концерт», то всем кажется, что это легко. Чтобы организовать один хороший концерт, нужно 10 млн. И что случилось с Хедой Хамзатовой? Люди о ней сплетничают… Скажу, и покажите это всем в республике. Хеда Хамзатова, когда армянин пообещал ей повезти ее на Евровидение, поехала вместе с ним в Армению, чтобы выйти за него замуж. Мы поехали за ней, посчитав, что, если чеченская девушка, заслуженная артистка, выйдет замуж за армянина, нам позор. Послали самолет, поручив это дело Адаму. Десять раз посылали за ней… Взяли ее отца и мать, поехали, привез я ее домой, договорившись с их президентом», - говорит Кадыров.

Армянский зритель узнал о Хеде Хамзатовой после ее выступления на концерте в Москве, посвященном 10-летию Союза армян России. Она исполнила песню «Хай каджер» («Армянские храбрецы») на языке оригинала. Композицию о доблестных воинах, сражающихся против турок, зал, в том числе президент Армении Серж Саргсян и российский миллиардер Самвел Карапетян, встретил с нескрываемым восторгом. По окончании песни чеченская певица пожелала армянскому народу «доблестных сыновей и скромных дочерей».

Wolf88 рассказал, что это не первый случай, когда глава Чечни вмешивается в личную жизнь именитых соплеменников. Он, например, публично высказал недовольство тем, что певица Макка Межиева вышла замуж за азербайджанца. Певица позже ответила, что чеченцы ей женитьбы не предлагали: «Я вышла за него, потому что он предложил мне выйти за него замуж и стать его женой, а чеченец предложил мне поехать кайфануть».