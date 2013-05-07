В Армении не выплачивают компенсацию за моральный ущерб

7 мая 2013

Конституционный суд (КС) Армении начал производство по вопросу законности отсутствия правовых основ института материальной компенсации морального ущерба. Об этом в беседе с Epress.am заявил руководитель общественной организации «Верховенство права» Артак Зейналян. Он напомнил, что об отсутствии механизма компенсации морального ущерба заявляют как пострадавшие, так и правозащитники, считая это юридическим упущением.

По словам Зейналяна, принятие КС к рассмотрению заявления обусловлено и тем, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение против Армении, согласно которому, не предоставляя моральной компенсации, наше государство нарушает статью 13 Конвенции по правам человека (право на эффективное средство правовой защиты)

Напомним, что вердикт ЕСПЧ был принят по делам Армена Погосяна и Гриши Вирабяна.

«Если нарушена Конвенция, не может не быть нарушения Конституции, так как учрежденные Конвенцией права – минимум, который должна обеспечить наша страна», - сказал Зейналян.

Производство, начатое Конституционным судом, относится к нарушению прав Вардана Хачатряна. Зейналян рассказал, что еще в 2009 году КС принял 833-ье решение, констатируя нарушение прав Хачатряна, однако компенсации он до сих пор не получил.

Хачатрян обратился в министерство финансов, требуя выплатить моральную компенсацию в размере 2000 евро, а также материальную компенсацию юридических расходов. Министерство отказалось выплачивать компенсацию, отметив, что не может сделать этого без судебного акта.

Хачатрян обратился в административный суд, который также отказал истцу, заявив, что проблема возникла вне юридических отношений. Хачатрян обратился в суд первой инстанции, однако он скончался в ходе следствия по делу, разбирательство «унаследовал» его сын Артур Хачатрян.

Суд первой инстанции, а затем и Апелляционный суд удовлетворили требование о компенсации юридических услуг, однако материальной компенсации не выплачивают, так как в законах Армении нет соответствующей статьи.