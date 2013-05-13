«Министр не отличает виноград от абрикоса». Демонстранты перекрыли дорогу в армянском селе

13 мая 2013

13 мая, как и в воскресенье, жители села Алашкерт Армавирской области перекрыли магистраль и не давали автомобилям въехать в село. Сельчане лишились урожая из-за вчерашнего града, они проводят акции протеста, требуя возмещения ущерба.

Пришли сельчане с плакатами «Требуем компенсации!», «Нам не надо лобио!», «Экономическая, финансовая оценка ущерба!».

В беседе с корреспондентом Epress.am сельчане рассказали, что 2 года назад они понесли большие убытки, а правительство выделило по несколько килограммов лобио и несколько бутылок растительного масла на семью. Теперь они хотят избежать подобной «компенсации». На вопрос, почему они решили организовать акцию именно в этом месте, демонстранты ответили, что ждут избранного из их области депутата, имени его сельчане не знают, однако, по их словам, он обязан придти и увидеть, что происходит в селе.

«Град продолжался сутки, мы не увидели ни одного журналиста. Если бывает визит какого-нибудь министра, следом бегут 15 журналистов. Теперь случилось бедствие – и ни одного журналиста», - заявил сельчанин, не пожелавший представиться.

А другой наш собеседник рассказал, что вчера, 12 мая, министр сельского хозяйства Серго Карапетян прибыл в их село, стал под виноградной лозой, на которой не осталось даже листьев, и сказал: «На этом абрикосовом дереве даже абрикосов нет». «А я ответил: как быть, если это виноград. Что за министр, который не отличает виноградную лозу от абрикоса?».

Для восстановления движения на магистрали около 16:00 прибыли полицейские и увели демонстрантов с дороги.

Участники акции сообщили корреспонденту Epress.am, что собрались в селе, так как не у всех есть машины или средства, чтобы добраться до здания правительства в Ереване. Однако, по их словам, если к ним так никто и не приедет, они отправятся в столицу пешком.