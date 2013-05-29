Экс-главу МВД Азербайджана задержали после выступления на митинге

29 мая 2013

В Баку в среду примерно в 15.00 в парке около станции метро «Нариманов» был задержан и увезен в неизвестном направлении бывший глава МВД Азербайджана Искендер Гамидов. Пресс-служба МВД не комментирует сведения о задержании оппозиционера, ссылаясь на отсутствие информации.

В момент задержания он находился в открытом кафе и пил чай с несколькими людьми. Лица в штатском повалили его на землю, надели наручники и увезли в неизвестном направлении. Нападавшие заявили, что они из полиции. Об этом Turan сообщил находившийся вместе с Гамидовым Эльдар Тагиев.

Вчера на митинге оппозиции в поселке Новханы экс-лава МИД подверг нынешнее критике руководство Азербайджана, назвав его «бесчестным и аморальным». Гамидов также призвал оппозицию к радикальным действиям, «поскольку мирная смена нынешнего режима невозможна».

Накануне после митинга был задержан также советник лидера партии «Мусават» Мустафа Гаджибейли, который сегодня был приговорен к административному аресту на 15 суток по обвинению в мелком хулиганстве. По словам брата Гаджибейли, дело рассматривалось в Апшеронском районном суде без участия родных. Кроме того, подсудимый был лишен своего адвоката, и его судили в присутствии государственного защитника.

Что инкриминируется М.Гаджибейли непонятно, отмечает ресурс Contact.az.