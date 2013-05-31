В Совет директоров российской компании вошел бывший премьер-министр Армении

31 мая 2013

Бывший премьер-министр Армении, ректор Росийско-Армянского (славянского) университета Армен Дарбинян на прошлой неделе был назначен членом совета директоров компании «Арментел» (торговая марка «Билайн»).

Об этом в пятницу, 31 мая, пишет газета «Айкакан жаманак», ссылаясь на свои источники. Издание отмечает, что Дарбинян стал единственным нерусским в Совете. Членов Совета директоров назначает владелец «Арментел» российская компания «Вымпелком», пишет «АЖ».

Кроме того, газета пишет, что вхождение в Совет директоров компании ректора РАУ стало третьим громким назначением в «Арментел» за последний месяц: в начале мая был назначен новый генеральный директор Андрей Пятахин, который до того был вице-президентом «Вымпелкома». А 10 дней назад Андрей Пономарев возглавил Блок фиксированной связи в компании.