Курсанты отравились мясом. Минобороны Армении продолжает отрицать

31 мая 2013

Причиной отравления курсантов четвертого курса ереванского Военного института стало мясо. Об этом Epress.am сообщила мать одного из учащихся, которая пожелала остаться неназванной. Инцидент произошел 10 дней назад, однако пресс-секретарь Минобороны Арцрун Ованисян продолжает отрицать факт отравления курсантов даже после того, как это подтвердили врачи столичной инфекционной больницы, куда были доставлены юноши.

Мать курсанта, подтвердившая информацию о массовом отравлении считает, что у нее могут возникнуть проблемы в связи с этим, так как военное ведомство отказывается подтверждать данную информацию.

«Естественно, это дело военных, и, если Минобороны опровергает, значит, есть потенциальный вред. Не стоит доводить до того, чтобы с ребятами испортили отношения. Инцидент произошел 10 дней назад. Сын сказал мне по телефону, что ребята отравились. О том, сколько длилось их лечение и госпитализация, я не знаю», - рассказала женщина.

Об отравлении десяти курсантов 30 мая написал сайт nrnak.com, предположив, что причиной могло стать буйволиное мясо, из-за поставок которого в марте текущего года уже были арестованы ряд офицеров и предпринимателей. Позднее сотрудник инфекционной больницы, также не пожелавший назвать своего имени, сообщил журналистам, что «это история трехдневной давности, и ребят уже выписали». «Это солдаты, они заболели - обычная кишечная инфекция», - сказал доктор и расспросить о подробностях инцидента руководство больницы, которое отказывается от общения с журналистами.

В Минздраве корреспонденту Epress.am посоветовали обратиться в военное ведомство.