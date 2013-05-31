ООН обеспокоена защитой прав детей в Армении

31 мая 2013

29 и 30 мая Комитет ООН по правам ребенка обсудил представленный Арменией отчет о выполнении конвенции по правам ребенка в Армении и прилегающих к ней протоколов.

В состав Комитета вошли представители 18 стран. В армянскую официальную делегацию вошли представители министерств юстиции, труда и социальных вопросов, образования и науки, здравоохранения.

В обсуждении приняли участие и представители общественного сектора Армении: члены офиса Омбудсмена, общественных организаций «World vision Armenia» и «Защита прав без границ».

В заявлении руководителя последней Айкуи Арутюнян говорится, что в ходе обсуждения делегация государства представила основные сведения о ситуации, затем Комитет, обратившись с вопросами к членам делегации, получил информацию о конкретных сферах.

«В ряду общих наблюдений Комитет выразил обеспокоенность по поводу участия общественных организаций в подготовке представленного государством доклада. Комитет подчеркнул, что доклад не представляет достаточных сведений о том, подготовлен ли он с участием институтов гражданского общества, не представлено сотрудничество с общественными организациями в процессе разработки политики в сфере защиты прав ребенка в Армении в целом, неясна степень их вовлеченности. Кроме того, Комитет не признал удовлетворительными работы государства по оповещению о конвенции по правам ребенка, мероприятия по подготовке специалистов этой сферы.

Вопросы Комитета по части защищенности прав детей разделились на несколько основных групп, некоторые из которых таковы: нарушение прав ребенка, насилие над ребенком, нечеловеческое отношение и наказание.

Комитет обратил особое внимание на защиту ребенка от насилия и механизмов предотвращения насилия. В частности, подчеркнув важность наличия механизма независимого мониторинга центров по уходу за детьми, Комитет выразил обеспокоенность по поводу эффективности деятельности данного механизма в Армении», - в частности, отмечает Арутюнян.

Комитет выразил обеспокоенность в связи с сокращением за последние два года финансирования структур, обеспечивающих защиту прав ребенка, отметив, что это неприемлемо.

Существующие ресурсы для осуществления правосудия по делам несовершеннолетних Комиссия признала недостаточными, а также отметила, что ей неясны принципы деятельности специализированных судей.

Арутюнян сообщает, что Комитет выразил острую обеспокоенность отсутствием возможностей применения альтернативных наказаний в отношении несовершеннолетних правонарушителей. Комитету неясно, как совершается арест несовершеннолетних, где они содержатся до принятия судом окончательного решения, сколько это длится, как часто пересматривается решение о применении ареста в качестве меры пресечения.

Упущения в национальном законодательстве по поводу этих вопросов Комитет также признал тревожным фактом.