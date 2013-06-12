В Армении подорожает и вода

12 июня 2013

В ближайшем будущем в Армении подорожает вода. Компания «Ереванджур» представила в Комиссию по регулированию общественных услуг заявку на повышение цены. По данным газеты «Жоховурд», физические лица будут платить за кубический метр воды более 200 драмов, нынешняя цена – 174 др.

Обсуждение вопроса в Комиссии состоится сегодня, 12 июня.

«Примечательно, что после повышения тарифа на газ и электроэнергию власти попытались по возможности скрыть эту информацию, чтобы подавать эти новости поэтапно, по частям», - заключило издание.

В прошлую пятницу Комиссия по регулированию общественных услуг приняла решение о подорожании газа и электроэнергии. Днем киловатт энергии вместо 30 будет стоить 38 драмов, ночью – 28 вместо 25, за кубический метр газа население будет платить 156 др.