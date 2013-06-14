Армения приблизилась к брежневскому режиму – депутат

14 июня 2013

«Власти пытаются монополизировать все, критикуя самих себя наравне с оппозицией», - в Национальном Собрании заявил депутат от «Дашнакцутюн» Армен Рустамян. Он выразил удивление в связи с тем, что вчера, 13 июня, с критикой о коррупции, злоупотреблениях в стране выступили спикер парламента Овик Абрамян и другие члены правящей Республиканской партии.

«Монополизировали экономику, теперь хотят монополизировать политическое поле. Это абсурд, но наблюдаем мы это уже давно. Если ты высказался о первом пункте, коснись и второго. Этап очищения – не только признание, за ним следует покаяние. Цинизм, если это только признание», - заявил дашнак.

Винить оппозицию в монополизации политического поля не стоит, несмотря на ее ошибки, считает Рустамян. Дело, по его мнению, в том, что власти не оставили обществу выбора.

«Мы потихоньку приблизились к брежневскому режиму, где нет альтернативы. Но мы видели, как Советский Союз, не допуская альтернатив, распался, что говорить о маленькой Армении?», - заключил депутат.