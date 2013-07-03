МИД советует гражданам Армении не ездить в Египет

3 июля 2013

МИД Армении советует воздержаться от посещения Египта без крайней необходимости, учитывая разворачивающиеся в этой стране события.

С 30 июня сотни тысяч граждан вышли на улицы в разных городах Египта, требуя отставки президента Мохаммеда Мурси. За последние дни были зафиксированы столкновения между демонстрантами и полицейскими, есть жертвы и раненые.

«Советуем находящимся в Египте гражданам Армении держаться подальше от мест массового скопления людей, и в случае возникновения каких-либо проблем немедленно связаться с посольством Армении в Каире, где установлено дежурство, по номеру +20227374157», - сообщает МИД.