Военные подтвердили – свергнутый президент Египта задержан

4 июля 2013

Египетские военные подтвердили факт взятия под стражу отстраненного от власти президента Мохаммеда Мурси, сообщает Lenta.ru со ссылкой на AFP.

Как заявил агентству высокопоставленный источник в министерстве обороны Египта, речь идет «о предварительном задержании для проведения дальнейших действий». Какие-либо иные подробности он сообщить отказался, однако AFP предполагает, что такая формулировка означает, что военные готовятся предъявить Мурси обвинения.

Мурси, пояснил собеседник агентства, был взят под стражу вместе с несколькими своими соратниками, после того, как призвал граждан Египта защитить легитимность его полномочий на посту президента. По словам высокопоставленного представителя министерства обороны, это выступление было попыткой посеять вражду между египтянами и требовало соответствующей реакции.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы санкционировали арест около 300 членов движения «Братья-мусульмане», поддерживающего Мурси, включая главу Партии свободы и справедливости (политического крыла движения «Братья-мусульмане») Саада эль-Кататни, а также заместителя главы движения Рашада Байюми.

Военные не стали уточнять, где именно содержится Мурси и другие высокопоставленные задержанные. Однако родственник одного из членов администрации экс-президента сообщил агентству, что его отец и вся команда президента находятся под домашним арестом в клубе республиканской гвардии в центре Каира. При этом сам Мурси, по неофициальным данным, содержится отдельно от своих соратников — в здании министерства обороны.

Министр обороны Египта Абдель-Фаттах аль-Сиси объявил об отстранении от власти президента Мохаммеда Мурси вечером 3 июля. Такое решение было принято после того, как в стране несколько дней проходили массовые акции протеста, участники которых требовали от Мурси подать в отставку, обвиняя его в неспособности решить экономические проблемы, авторитарном стиле правления и исламизации страны. Военные потребовали от Мурси и оппозиции до 3 июля представить им совместный план выхода из политического кризиса, однако стороны договориться не смогли.