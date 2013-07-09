В крови сына армянского экс-губернатора обнаружили наркотики. Адвокат о монтаже видео

9 июля 2013

Айк Алумян, адвокат убитого и раненого братьев Будагянов у дачи экс-губернатора Сюника Сурика Хачатряна, утверждает, что на немонтажированной съемке отображена совершенно иная картина, чем на видео, представленном общественности.

В интервью газете «Айкакан жаманак» Алумян заявил, что видеоматериал обрезан таким образом, чтобы «создалось совершенно иное впечатление и соответствовало первоначальным заявлениям военного прокурора ».

«С первого же момента появления Аветика Будагяна и когда его атакуют, затем, когда братья уходят, с этого же момента в их направлении тоже открывается огонь, до конца. Ясно видно, что и первая атака, удары руками, и выстрелы – все однозначно началось с противоположной стороны. Двух мнений у просмотревшего видео быть не может», - сказал Алумян.

Он подтвердил информацию о том, что в результате экспертизы в крови арестованного сына экс-губернатора Тиграна Хачатряна обнаружили наркотики.