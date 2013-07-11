Активисты армянонаселенного региона Грузии недовольны действиями властей

11 июля 2013

Активисты "Грузинской мечты" армянонаселенного региона Самцхе-Джавахети недовольны действиями нынешних властей и намерены провести в связи с этим акцию протеста, сообщает " Грузия Online " со ссылкой на источник в Ахалкалаки.

По словам источника, 13 июля в 11:00, у здания муниципального собрания Ахалкалакского района, планируется провести акцию протеста с требованием восстановления справедливости.

По местному телевидению выступили местные активисты Мелик Райсян и Норик Карапетян, который призвали население выйти на митинг. По словам Райсяна, сегодняшняя власть решает вопросы путем запугивания людей.

Жители Ахалкалаки недовольны тем, что многие из них еще не получили сельскохозяйственные ваучеры. Также они выражают недовольство началом установки счетчиков для воды и поведением патрульной полиции, которая, по их словам, "штафует населения налево-направо".