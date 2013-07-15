Армянский депутат опроверг информацию грузинских СМИ

15 июля 2013

Депутат от правящей Республиканской партии Армении Ширак Торосян в последний момент передумал ехать в Джавахк (Джавахети) для участия в праздновании юбилея ашуга Дживани. Об этом он заявил в беседе с Epress.am. Глава земляческого союза «Джавахк» опроверг распространенную в грузинских СМИ информацию о том, что ему не разрешили пересечь границу Грузии.

По его словам, эта дезинформация является результатом недоразумения, так как он сообщил о поездке в Джавахк, но затем отменил ее из-за других важных дел.

14 июля сайт Georgia Online сообщал, что грузинская сторона не впустила в Грузию Ширака Торосяна, известного своими «сепаратистскими высказываниями в отношении Грузии и ее региона Джавахети».