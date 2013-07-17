2026 г. 3 июня, среда
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Армяне, россияне и украинцы стали чаще ездить в Грузию

В июне текущего года по сравнению с тем же периодом минувшего года в Грузии на 55% увеличилось количество прибывших из Армении туристов.

Количество международных путешественников возросло на 25% по сравнению с июнем минувшего года. За 6 месяцев 2013 года Грузию уже посетили 2,188,721 международных визитеров, пишет Грузия онлайн.

По сообщению Национального агентства туризма, в первом месяце лета в Грузии побывали 490,575 туристов, что на 25% больше по сравнению с тем же периодом минувшего года. По сравнению с тем же периодом минувшего года на 55% увеличилось количество прибывших из Армении, а число прибывших из Турции международных путешественников возросло на 18%.

Число туристов из Российской Федерации в нынешнем году составило 105 988. Этот показатель на 69% больше показателя первых шести месяцев 2012 года. На 73% возросло количество приехавших из Украины отдыхающих.

Касательно сокращения, единственная страна, откуда за первые шесть месяцев 2013 года вошло меньше туристов по сравнению с тем же периодом прошлого года, Соединенные Штаты Америки. Если за первые шесть месяцев 2012 года из Штатов в Грузии побывали 12 610 туристов, по данным нынешнего года их количество составляет 11 864, то есть меньше на 746 человека.

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