Армянский чиновник предложил женщине работать на себя

23 июля 2013

Начальник управления транспорта при мэрии Еревана Генрих Мхитарян отказался комментировать слухи о том, что ему принадлежит линия маршрутного такси, о чем ранее сообщал сайт Hetq.am. Однако Навасардян обвинил журналистов и протестующих против подорожания платы за проезд в препятствовании работе общественного транспорта. Из-за подобных акций, по словам начальника управления, пассажирские перевозки парализуются, маршрутные такси и автобусы не могут обслужить граждан должным образом.

У Навасардяна поинтересовались, не намерена ли мэрия пересмотреть размер платы за проезд. Он сообщил о готовности «провести обсуждения за круглым столом», что еще больше разозлило демонстрантов, которые проводили Навасардяна свистом.

«Головы у вас круглые», - послышался чей-то голос из толпы.

Позднее к Генриху Навасардяну подошла женщина лет 45, представилась Мариеттой Манукян и выразила желание побеседовать с начальником управления транспорта. Навасардян заявил, что не станет говорить с женщиной, если журналисты последуют за ними. Представители СМИ отошли.

После непродолжительной беседы с чиновником женщина рассказала журналистам, что спросила у Навасардяна, как она может платить за проезд 150 драмов, если она – одинокая женщина, муж, участник войны, скончался 9 лет назад, и она не в состоянии содержать семью, да еще тратить на поездку в транспорте 150 драмов.

По словам женщины, Навасардян ответил ей так: «Я не министр соцобеспечения, что ты пришла и рассказываешь мне. Пойди, расскажи министру. Хочешь, приходи, дам тебе маршрут племянника, работай, но не порть машины, работай, а в конце месяца приноси мне выручку».

«Твой маршрут тебе не от отца достался. Оставь себе», - ответила ему Манукян.