Армянский депутат откажется от маршрутов автобусов в случае понижения платы за проезд

24 июля 2013

Владелец 33 и 36 маршрута автобуса, член «Процветающей Армении» (ППА) Арутюн Гарагезян, комментируя подорожание общественного транспорта Еревана, заявил, что при прежней плате за проезд (100 драмов) они работают в убыток, и 50%-ое подорожание он считает соразмерным.

Газета «Грапарак» отмечает, что к акциям протеста против подорожания транспорта присоединились и некоторые депутаты от ППА. В частности, Ваган Бабаян и Ваге Энфиаджян бесплатно развозят граждан на своих автомобилях.

«Выходит, что против Гарагезяна протестуют и его однопартийцы, однако на это наше наблюдение депутат отреагировал спокойно, сказав, что у него с этим проблем нет. «Я не думаю, что протест направлен против меня, люди протестуют, но подсчеты показывают иное. Пусть скажут, в каком месте мы обеспечиваем сверхприбыль»», - цитирует слова депутата издание.

На вопрос корреспондента, откажется ли депутат от бизнеса, если мэрия, тем не менее, пересмотрит размер платы за проезд, Арутюн Гарагезян ответил: «Ну, конечно, невозможно работать».