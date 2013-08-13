«Черную кассу» власти контролирует президент Армении - газета

13 августа 2013

Олигархи и бизнесмены Армении пополняют «черную кассу» руководства страны в большей степени, чем госбюджет, и делают это посредством финансирования благотворительных фондов, которые контролируются высокопоставленными чиновниками. Об этом в номере от 13 августа пишет ереванская газета «Жоховурд» («Народ»).

Издание отмечает, что таким образом через «благотворительность» олигархов эта самая «черная касса» с годами легализовалась.

При этом газета отмечает, что «пожертвования» не всегда носят добровольный характер, и внутри власти существует четкое распределение размеров финансирования конкретным бизнесменом конкретного фонда. Эти цифры распределяет и утверждает лично президент страны Серж Саргсян, пишет «Жоховурд».

Издание приводит в пример культурно-образовательно-научный фонд «Луйс» («Свет»), совет попечителей которого также возглавляет президент Серж Саргсян, а премьер Тигран Саркисян является его членом. По данным газеты, этот фонд в прошлом году получил пожертвования в размере более 1 млрд 920 млн драмов (примерно 4,8 млн долларов). Эти средства были предоставлены компанией депутата и крупного предпринимателя Самвела Алексаняна «Алекс-Григ», ЗАО «Электросети Армении», «Ардшининвестбанком», телефонным оператором «К-Телеком».

Аналогичным образом крупные предприниматели Армении финансируют благотворительные фонды «Пюник», контролируемый братом президента Левоном Саргсяном, «Нораванк», в совете попечителей которого председательствует глава правительства, «Ереван», основанный столичной мэрией, «Молодежный фонд Армении», контролируемый молодежным крылом правящей Республиканской партии.

Этим фондам свои средства выделили депутат-республиканец, фактический владелец компании «Ереванское пиво» Акоп Акопян, Зангезурский медно-молибденовый комбинат, директором которого является отец губернатора Сюникской области Максим Акопян, «Армросгазпром», «Арарат банк», «Макс концерн», - пишет «Жоховурд».