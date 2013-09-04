Армянские школьники о религии и приближающейся революции (ВИДЕО)

4 сентября 2013

2 сентября занятия в учебных заведениях Армении возобновились, и корреспондент Epress.am отправился в одну из ереванских школ.

Школьники говорили о революционной ситуации в стране, за которую они благодарят власти, отмечая при этом «стилистические» ошибки последних. Также выяснилось, что слушать Саргсяна скучно, а рожденный в Армении человек «автоматически становится христианином».

16-летний школьник высказался о религии: «Когда в семье растет ребенок, его, извиняюсь, автоматически воспитывают христианином, то есть у него нет возможности изучить другие религии и в результате выбрать буддизм. Мы не знаем, что такое христианство, это просто инструмент, при помощи которого нами могут с легкостью руководить».

«Думаю, что общество, конечно, маленькими шагами, но приближается к революции, потому что дело не только в вопросе 150 драмов, который они сумели решить , но, например, повышение платы за обучение в вузах тоже ведет к революции. Думаю, если эти действия будут иметь продолжение, власти погубят сами себя, потому что таким образом оппозиция потихоньку усиливается», - считает его сверстница.