Начальник Службы нацбезопасности демонстрантам: «Чего ты кричишь, овца»

5 сентября 2013

Министры, прибывшие на сегодняшнее заседание армянского правительства, спешили как можно скорее войти в здание, чтобы избежать вопросов журналистов о решении вступить в Таможенный союз.

Как сообщает Yerkir.am, замглавы МИД Шаварш Кочарян, на днях заявивший, что вступление в ТС вредит суверенитету Армении, отказался отвечать на вопросы журналистов, заявив, что спешит, хотя до начала заседания оставалось еще 20 минут.

Решение вступить в Таможенный союз положительно оценивает министр по чрезвычайным ситуациям Армен Ерицян, однако отвечать на другие вопросы он отказался. Об этом не стали говорить также министр юстиции Грайр Товмасян и руководитель аппарата президента Виген Саргсян. Министр экономики Ваграм Аванесян считает вступление в ТС «нормальным».

Примечательный инцидент был зафиксирован у здания правительства по прибытии начальника Службы нацбезопасностии Горика Акопяна. В ответ на возгласы собравшихся здесь протестующих, среди которых в основном матери погибших в армии в небоевых условиях солдат, он сказал: «Ишаки, ара, чего ты кричишь, овца?».