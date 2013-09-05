Строительство продолжается. Армянская полиция силой устранила несогласных

5 сентября 2013

Утром 5 сентября в Ереване по адресу Комитаса 5 возобновились строительные работы, прекращенные на прошлой неделе после акций протеста местных жителей и активистов. Въезду строительной техники препятствовали жильцы близлежащих домов, борющиеся против строительства. Протестующих жильцов и активистов сегодня, в отличие от предыдущих акций, было меньше.

Несколько женщин встали у ворот, ведущих к стройплощадке, одна из них села на землю, однако полицейские, применив силу, увели протестующих от ворот. Ухудшилось самочувствие 87-летней Эммы Аристакесян, врач прибывшей на место скорой помощи сообщил, что женщину необходимо доставить в больницу. По его словам, обследование показало, что в прошлом у Аристакесян не было проблем с сердцем, «даже предынфарктного состояния».

Активист Анушаван Петросян подошел к строительной машине и, взяв ключ, выбросил его, предотвратив ее въезд на площадку. К активисту подошли неизвестные лица в гражданском, пригрозили избить, если Петросян не прекратит свои действия. На вопрос корреспондента Epress.am о том, кто они, неизвестные ответили «Просто смотрим».

Позднее один из угрожавших сказал, что живет неподалеку, у него квартиры на Комитаса 3а и Комитаса 7, и он намерен купить квартиру в строящемся здесь здании. По его словам, строительство не незаконно, как об этом заявляют протестующие жильцы, так как здание по адресу Комитаса 3 было построено в советские годы по проекту, предусматривающему строительство другого здания, однако сделать это раньше мешала находящаяся в этом дворе подстанция.

Когда журналисты попытались интервьюировать одного из угрожавших активистам, руководящий действиями полицейских подполковник Карен Мовсисян призвал их не поднимать большого шума.

После того, как полицейские устранили протестующих от ворот, стройтехника въехала на территорию и работы продолжились.