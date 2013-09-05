Экс-политзаключенный: агент КГБ Саргсян не предал бы Путина

5 сентября 2013

Будучи агентом российского КГБ, Серж Саргсян не мог подписать Соглашение об ассоциировании с Евросоюзом. Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук пишет бывший политзаключенный Шант Арутюнян, комментируя вступление Армении в Таможенный союз.

«По крайней мере, в последние годы он по указу Москвы работал над сближением с Западом, став дубль-агентом, что очень распространено в нынешнем мире, и все равно я был уверен, что в принятии важных решений Серж Саргсян будет действовать в качестве агента КГБ. Именно по причине этого моего убеждения я, объявив о намерении совершить революцию в ноябре и узнав о намеченном на тот же ноябрь подписании в Вильнюсе , не изменил срока. Повторяю, будучи уверенным, что агент КГБ всегда будет верен Путину. Теперь мое мнение подтвердилось, чему я рад. Ноябрьская революция остается в силе. И скажу также, что будь то Серж Саргсян или Роберт Кочарян, или кто-либо другой, даже если после революции они успеют сбежать в Москву, все равно их вернут обратно в Армению. Москва давно имеет такой опыт. Она с удовольствием предает как своих союзников, так и агентов. Вспомним, как были проданы или преданы Оджалан, Саддам, Милошевич и Каддафи. Или сегодня тот же Асад. Уверен, что в качестве агента КГБ Серж не представляет для Путина большей ценности, чтобы не сдавать его», - написал Арутюнян.

Схожее мнение он выразил 4 сентября в интервью сайту «Первый информационный», которое, однако, не опубликовали.

«Обещали опубликовать вчера. Потом сказали, что сделают это сегодня. Недавно позвонил в редакцию, чтобы выяснить, почему интервью не опубликовано и появится ли вообще, мне сказали, что его не опубликуют», - сообщает экс-политзаключенный.