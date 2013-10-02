Армения не могла не вступить в Таможенный союз – Серж Саргсян

2 октября 2013

Ни один чиновник из РФ или Таможенного союза не сказал и слова о необходимости членства Армении в этой структуре. Об этом в ПАСЕ заявил Серж Саргсян, отвечая на вопрос члена швейцарской делегации Мариетты де Пурбе-Лундин.

Она заявила, что Армения должна была предподписать соглашение об ассоциировании с ЕС, однако в последний момент передумала и решила вступить в Таможенный союз.

«Россия оказывает давление не только на Армению, но и на Украину, Грузию, Молдову, Азербайджан. В случае с Арменией, я понимаю, что это давление могло стать угрозой для безопасности страны. Получила ли Армения от России предложение, от которого она не смогла отказаться?», - спросила парламентарий.

По словам Сержа Саргсяна, Армения не сбилась со своего пути, и Таможенный союз не принадлежит России, это, подчеркнул президент, союз нескольких стран.

«С самого начала переговоров мы сказали своим коллегам из Европейской комиссии, что наша политика заключается в сопоставлении, а не противоречии интересов. Наши коллеги согласились, сказав, что Восточное партнерство не направлено против другой страны или структуры и что Восточное партнерство всегда может дополнять работу, проводимую другими структурами. Мы и теперь готовы подписать соглашение об ассоциировании с ЕС. Но, к сожалению, после нашего заявления наши коллеги из Еврокомиссии сказали, что между Таможенным союзом и Договором о глубоком и всеобъемлющем свободном торговом пространстве есть разногласия. Есть разница в канонах. Мы предложили, -пожалуйста, - подписать соглашение об ассоциировании, подразумевающее основные политические реформы, и мы готовы, не только готовы, а настроены решительно в вопросе осуществления в нашей стране других реформ.

Знаете, излишне говорить о давлении. Я говорю вам искренне: я не могу публично говорить неправду. Мы изъявили это желание, потому что исходили из простого факта: более 20 лет мы находимся в одной системе безопасности, в которую входят государства, сформировавшие Таможенный союз, и мы не можем изолироваться от той геоэкономической плоскости, с которой сотрудничаем уже более 20 лет.

Хочу еще раз заверить, что мы будем продолжать тесное сотрудничество с Евросоюзом. Таково наше желание», - заявил Саргсян.